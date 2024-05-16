Итоги заседания армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы

15 мая на границе Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась девятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран.

В ходе встречи была обсуждена проделанная работа и согласован Протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримли, Беркабер - Гызыл Гаджилы с целью их приведения в соответствие с границей, существовавшей в рамках Советского Союза. По итогам встречи был подписан Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы.

Об этом говорится в сообщении аппаратов вице-премьеров Азербайджана и Армении.

В тоже время , армянские источники сообщают, что в районе села Киранц, армянской стороне возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель. В тоже время, здесь будет перенесена дорога, которая оказалась на азербайджанской стороне.

Церковь близ села Воскепар и дорога между Воскепар и Баганимс остаются на территории Армении.