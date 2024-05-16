Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберта Фицо подписывают Совместную декларацию о создании стратегического партнерства между двумя странами. 7 мая 2024 года. Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил недавнее покушение на премьер–министра Словакии Роберта Фицо, выразив свое потрясение и тревогу в связи с этим жестоким инцидентом. Осуждение было выражено в заявлении, размещенном на официальной странице президента Алиева в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и народом Словакии. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал президент Алиев.

Покушение на убийство произошло недалеко от места проведения заседания Кабинета министров в Гандлове, где премьер-министр Фицо был застрелен 71-летним нападавшим, выражавшим политическое недовольство. Фицо получил травмы живота, руки и ноги и в настоящее время борется с брюшным кровотечением, которое медики пытаются стабилизировать.

Атака на Фицо вызвала международный резонанс, вызвав реакцию различных мировых лидеров и организаций.

Осуждение со стороны президента Алиева последовало вскоре после официального визита премьер-министра Фицо в Азербайджан 7-8 мая. В ходе этого визита лидеры двух стран подписали совместную декларацию, устанавливающую стратегическое партнерство между Словакией и Азербайджаном, а также другие важные соглашения, направленные на укрепление двусторонних отношений.