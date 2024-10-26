Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria»
Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria» (Видео)
Вечером 25 октября в крупном гостиничном комплексе “Astoria”, что в Низаминском районе столицы возник пожар.
Согласно сообщению МЧС, к тушению пожара были привлечены несколько бригад пожарных. Спустя несколько часов, огонь был локализован и погашен.
Судя по видеокадрам с места события, возгорание произошло в одном из корпусов комплекса, где расположен фитнесс центр.
Здание сильно пострадало и у него сгорела крыша и внутреннее помещение.
О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также не сообщается. Комплексу причинен значительный ущерб.
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