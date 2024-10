Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria» (Видео)

Вечером 25 октября в крупном гостиничном комплексе “Astoria”, что в Низаминском районе столицы возник пожар.

Согласно сообщению МЧС, к тушению пожара были привлечены несколько бригад пожарных. Спустя несколько часов, огонь был локализован и погашен.

Судя по видеокадрам с места события, возгорание произошло в одном из корпусов комплекса, где расположен фитнесс центр.

Здание сильно пострадало и у него сгорела крыша и внутреннее помещение.

О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также не сообщается. Комплексу причинен значительный ущерб.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video