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(7 часов назад)
Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria»

Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сильный пожар в гостиничном комплексе «Astoria» (Видео)

Вечером 25 октября в крупном гостиничном комплексе “Astoria”, что в Низаминском районе столицы возник пожар.

Согласно сообщению МЧС, к тушению пожара были привлечены несколько бригад пожарных. Спустя несколько часов, огонь был локализован и погашен.

Судя по видеокадрам с места события, возгорание произошло в одном из корпусов комплекса, где расположен фитнесс центр.

Здание сильно пострадало и у него сгорела крыша и внутреннее помещение.

О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также не сообщается. Комплексу причинен значительный ущерб.

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