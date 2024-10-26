Армия обороны Израиля прекращает авиаудары по иранским военным объектам, заявляя, что цели достигнуты
Израильские силы обороны (IDF) объявили рано утром в пятницу об окончании стратегической воздушной кампании, нацеленной на иранские военные объекты. Названная «Операция Дни покаяния», миссия включала в себя нанесение ударов израильскими самолетами по нескольким объектам по всему Ирану, включая, как сообщается, объекты по производству ракет, системы ПВО и другие военные объекты.
В официальном заявлении Армия обороны Израиля подтвердила, что «все наши самолеты благополучно вернулись на свои базы», а цели операции были полностью достигнуты. Атака, отданная по приказу израильского политического руководства, была описана как ответ на то, что Израиль назвал «недавними атаками иранского режима против Государства Израиль и его граждан».
«Мы провели целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы Государству Израиль», — заявил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛа. «Если иранский режим инициирует новую эскалацию, мы будем готовы ответить». Хагари подчеркнул, что миссия подчеркивает готовность и способность Израиля «защищать Государство Израиль и его граждан» от угроз в регионе.
Между тем, реакция Ирана была сдержанной, согласно оценке The Washington Post , которая отметила, что оперативная стратегия Израиля, по-видимому, была направлена на минимизацию возможности серьезного возмездия со стороны Тегерана. Ссылаясь на официальный ответ Ирана, государственное информационное агентство Tasnim сообщило об «ограниченном ущербе» и назвало заявления Израиля частью «психологической войны». Анонимный иранский источник сообщил Tasnim: «Ни один военный объект не пострадал, а утверждение о 20 целевых объектах является ложным».
Новостная платформа Axios, базирующаяся в США, ссылаясь на источники, близкие к ситуации, сообщила, что Израиль передал предварительные предупреждения руководству Ирана в попытке ограничить дальнейшие боевые действия. Источники указали, что Израиль предоставил конкретные данные о том, какие объекты будут поражены, а какие пощадят. Сообщается, что удары были разделены на волны, сначала нейтрализуя ПВО, а затем нацеливаясь на инфраструктуру ракет и беспилотников.
Командование ПВО Ирана опубликовало заявление с подробным описанием инцидента, заявив, что интегрированная система обороны страны перехватила и отразила удары. Провинции Тегеран, Хузестан и Илам были в числе пострадавших регионов, но ущерб остается ограниченным, по данным иранского правительства. Власти заявили, что расследование масштабов воздействия продолжается.
На фоне освещения авиаударов в мировых СМИ иранские официальные лица раскритиковали публикацию некоторыми СМИ несвязанных изображений и видео. Иранские источники указали, что на одной фотографии был запечатлен взрыв 2021 года на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране, а на другой — недавняя бомбардировка в Бейруте, ошибочно приписанная событиям пятницы.
Иранский ответ до сих пор оставался сдержанным, и оценки предполагают, что обе страны стремятся предотвратить более широкий региональный конфликт.
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