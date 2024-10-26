На воскресенье синоптики прогнозируют осадки
На воскресенье синоптики прогнозируют осадки
В воскресенье, 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами пройдут дожди, ночью местами на полуострове осадки будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, днем ожидается переменная облачность, подует северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +8 +11°, днем +12 +15°, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
В некоторых местах районов Азербайджана, ожидаются временамидожди и грозы, местами ливни и град, в горах возможен снег. После полудня осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром подует западный ветер
Температура воздуха составит ночью +5 +10°, днем +13 +17°. В горах ночью ожидается 2-5° мороза, днём от -2° мороза до +2°.
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