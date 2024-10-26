Первый Израильский ракетный удар поразил производство иранских ракет и системы ПВО (обновлено)

Ущерб, нанесенный иранской системе противовоздушной обороны, сделал Иран незащищенным от следующих ударов. Также повреждены системы производства ракет и сами ракетные запасы, сообщают израильские источники.

Израиль провел операцию в координации с американцами, чтобы подготовить следующие этапы атаки на Иран. А они, как ожидается, последуют как в обороне, так и в нападении. Не исключено, что это произойдет уже после выборов в США.

Осведомленный израильский источник заявил, что предоставленные военной разведкой сведения были на уровне научной фантастики. "Удар был точным и пришелся по заводам по производству ракет класса "земля-земля", и нанесли существенный урон иранской военной промышленности.

Была получена точнейшая разведывательная информация о заводе, который по сути является для Ирана незаменимым. И он был поражен с точностью до миллиметра. Мы доказали способность атаковать в любой точке Ближнего Востока", — подчеркнул источник.

* * *

Израиль нанес массированный ракетный удар по Ирану

100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану

В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.

В ночь на субботу, 26 октября, Израиль нанес массированные ракетные удары по военным объектам в Иране - в ответ на иранскую атаку 1 октября.

Удары наносились только по военным объектам в несколько этапов и продолжались три часа.

Первые сообщения об ударах по Тегерану поступили около 02:00. Жители иранской столицы в панике выскочили на улицы. Одновременно поступила информация о взрывах в Сирии (Дамаске) и Ираке. В Сирии были атакованы системы ПВО.

Около 06:00 поступила информация, что атака завершена. "Были атакованы более 20 объектов", - уточнил израильский источник. Атакам подверглись системы ПВО, заводы по производству ракет и ударных дронов, пункты для запуска ракет, военные базы и объекты в районе международного аэропорта Тегерана.

Оппозиционные иранские СМИ сообщили об атаках по военным центрам Корпуса стражей исламской революции.

В операции участвовали десятки истребителей и летательных аппаратов ЦАХАЛа. Все они благополучно вернулись обратно, ни один из них не пострадал.

Израиле утверждают, что в Иране не поняли, что и как произошло, местные жители впали в панику, потому что никаких систем раннего оповещения (сирен) в Тегеране нет: это первая атака по Тегерану с момента окончания ирано-иракской войны в 1988 году.

Израильские источники утверждают, что США были заранее предупреждены об ударе и что вся подготовка к нему координировалась с американцами.

Белый дом назвал действия Израиля "самообороной".