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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иран не станет отвечать на атаку Израиля

Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
 

1 отзыв

  • Elvis

    2024-10-26

    Даже если Иран не станет отвечать на атаку, Израиль все равно не успокоится пока не уничтожит ядерные объекты. А саудиты вместе с эмиратами и султанатами сидят и говорят - чума на оба ваших дома.

    Cavab ver

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