Иран не станет отвечать на атаку Израиля
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
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- Политика
- 26 октябрь 2024 14:28
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1 отзыв
Elvis
2024-10-26
Даже если Иран не станет отвечать на атаку, Израиль все равно не успокоится пока не уничтожит ядерные объекты. А саудиты вместе с эмиратами и султанатами сидят и говорят - чума на оба ваших дома.