Бабаев и Подеста обсудили климатическое сотрудничество в преддверии COP29

Бабаев и Подеста обсудили климатическое сотрудничество в преддверии COP29

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.

Об этом говорится на странице COP29 на социальной платформе "Х".

Стороны обсудили важность сотрудничества и глобальных действий для решения проблемы изменения климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.