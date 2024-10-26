Бабаев и Подеста обсудили климатическое сотрудничество в преддверии COP29
Бабаев и Подеста обсудили климатическое сотрудничество в преддверии COP29
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
Об этом говорится на странице COP29 на социальной платформе "Х".
Стороны обсудили важность сотрудничества и глобальных действий для решения проблемы изменения климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.
Политика
-
- 26 октябрь 2024, 13:58
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
-
100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.
-
- 26 октябрь 2024, 11:43
Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые под риском») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
-
- 26 октябрь 2024, 10:33
В связи с закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний запросили экстренную посадку в Бакинском международном аэропорту.
Написать отзыв