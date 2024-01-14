Снегопады продолжатся до утра понедельника
Минувшей ночью по всей территории Азербайджана выпал обильный снег.
На утро 14 января высота снежного покрова в Лянкаране достигла 37 см. в Ярдымлы - 35 см. в Астаре и Лерике - 30 см. в Биласуваре - 22 см.
В низменных районах высота снега была не ниже 15 см. В горах Большого Кавказа высота снега сотавила 12-18 см.
В Баку и на Апшерено высота снежного покрова сотавила 3-4 см.
В столице температура воздуха упала до —2 градусов днем. В низменных районах 14 января днем было — 2 мороза, а в горных районах —8— 12.
В Баку снегопад продолжится до вечера воскресенья, по территоии страны - до понедельника.
На догорах страны 14-15-16 января сохранится гололед, предупреждают синоптики Минэкологии.
Общество
-
- 15 январь 2024, 21:43
Об этом заявил председатель DSMF Гималай Мамишов, выступая на пресс-конференции. По его словам, каждый год на основе индексации будет расти пенсия. Это повышение будет распространяться на все виды пенсий.
-
- 15 январь 2024, 17:10
В мебельном цеху по улице Сулейман Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку около полудня 15 января произошел взрыв, сопровождаемый пожаром. На место происшествия привлечены соответствующие службы МЧС.
-
- 15 январь 2024, 16:59
В ходе недавнего дипломатического обмена премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к восстановлению отношений между двумя народами. Пашинян выразил готовность Армении содействовать сообщению между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, предложив установить как железнодорожное, так и автомобильное транспортное сообщение при определенных условиях.
-
- 15 январь 2024, 12:55
15 января в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Слабые осадки ожидаются ночью. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до – 4 градусов, днем будет +2+5.
Написать отзыв