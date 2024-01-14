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(2 часа назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Снегопады продолжатся до утра понедельника

Минувшей ночью по всей территории Азербайджана выпал обильный снег.

На утро 14 января высота снежного покрова в Лянкаране достигла 37 см. в Ярдымлы - 35 см. в Астаре  и Лерике - 30 см. в Биласуваре - 22 см.

В низменных районах высота снега была не ниже 15 см. В горах Большого Кавказа высота снега сотавила 12-18 см.

В Баку и на Апшерено высота снежного покрова сотавила 3-4 см.

В столице температура воздуха упала до —2 градусов днем. В низменных районах 14 января днем было — 2 мороза, а в горных районах —8— 12.

В Баку снегопад продолжится до вечера воскресенья, по территоии страны - до понедельника.

На догорах страны 14-15-16 января сохранится гололед, предупреждают синоптики Минэкологии.

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