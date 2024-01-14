SOCAR сталкивается с постоянной угрозой со стороны поддельных инвестиционных схем

Мошенники используют имя SOCAR в онлайн-аферах

SOCAR, Государственная нефтяная компания Азербайджана, по-прежнему находится в осаде мошеннических онлайн-схем, обещающих быстрый и существенный заработок. Распространяемая в социальных сетях поддельная реклама выдает себя за SOCAR, заманивая граждан обещаниями крупных ежегодных дивидендов и возможностей трудоустройства. Мошенничество, которое продолжается с 2022 года, теперь включает в себя видеоролики со сверхъестественной имитацией голоса президента Ильхама Алиева, призывающие пользователей инвестировать. SOCAR решительно опровергает эти мошеннические действия и призывает граждан сохранять бдительность, подчеркивая, что компания не несет ответственности за ложные обещания мошенников.

Международный охват мошенников вызывает обеспокоенность

Мошенническая тенденция распространяется за пределы Азербайджана, причем мошенники нацелены на граждан Украины и Молдовы. В Украине граждан обманом заставили инвестировать в предполагаемую местную дочернюю компанию SOCAR, в то время как в Молдове банк Moldova Agroindbank столкнулся с выдачей себя за другого, поскольку мошенники утверждали, что он запустил прибыльную торговую платформу. Власти обеих стран выпустили предупреждения и призвали к осторожности, подчеркнув необходимость проверки гражданами подлинности таких схем.

Раскрытие изощренности тактики обмана

Мошеннические сайты, такие как socar.space, и несуществующие компании, такие как SOCAR Invest, были идентифицированы как источники вводящей в заблуждение рекламы. Исследование SmartGuide выявило схему обмана, когда пользователи изначально получают прибыль, но позже их принуждают отправлять более крупные суммы, что приводит к ограничению доступа. Распространенность технологии подделки голоса еще больше усложняет ситуацию, поскольку мошенники могут имитировать авторитетных лиц или даже членов семьи, увеличивая риск для ничего не подозревающих жертв.

Облигации SOCAR продолжают приносить прибыль

На фоне проблем, связанных с мошеннической деятельностью, финансовые инструменты SOCAR, в частности ее облигации, продолжают процветать. Недавнее объявление о выплате 9-го купона 1 февраля подчеркивает приверженность компании своим финансовым обязательствам. Держатели облигаций получили существенную прибыль в размере 9 миллионов долларов США от выплаты 8-го купона 1 ноября 2023 года, что сделало облигации SOCAR наиболее инвестируемыми ценными бумагами на Бакинской фондовой бирже.

Облигации SOCAR сохраняют сильное присутствие на рынке

Облигации SOCAR продемонстрировали устойчивость и высокий спрос, достигнув объема сделок на вторичном рынке в 40 миллионов долларов США. С 600 закрытыми сделками облигации SOCAR остаются наиболее торгуемым корпоративным финансовым инструментом, что подчеркивает их ликвидность и стабильные показатели. Облигации, доступные в сервисных центрах ASAN и зарегистрированных инвестиционных фирмах в Азербайджане, не упали ниже своей номинальной стоимости, предоставляя инвесторам стабильный и прибыльный вариант.