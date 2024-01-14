Азербайджан осудил выборы на Тайване

«Азербайджан поддерживает политику единого Китая». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с выборами, проведенными 13 января в Тайване.

«Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан против вмешательства во внутренние дела Китая», - далее отмечено в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

13 мая в Тайване прошли президентские и парламентские выборы.

На президентских выборах победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. Он является сторонником независимости Тайваня от Китая.