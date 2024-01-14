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(2 часа назад)
Национально-Демократическая Партия Азербайджана проводит учредительную конференцию в Баку
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Национально-Демократическая Партия Азербайджана проводит учредительную конференцию в Баку

В Баку 13 января проведена учредительная конференция Национал-Демократической Партии Азербайджана. Не официально ее называют "Боз Гурд"  - серые волки.  В ней приняли участие 54 человек. НДПА провозгласила подготовку к съезду партии, на котором будет избран председатель, - заявили партийцы.  До настоящего времени НДПА руководил председатель Туфан Кярим. Он же председательствовал на учредительной конференции. 

Цель конференции - зафиксировать существование НДПА, чтобы представить в Министерство Юстиции документы для регистрации партии согласно новому закону "О политических партиях", от 2023 года.

Одноименная партия была создана в 1993 году в Азербайджане тогдашним министром внутренних дел Искандером Гамидовым. Члены азербайджанских "Серых волков" активно воевали в годы первой Карабахской войны.  НДПА настоящего времени считает себя продолжателем идеи партии Искандера Гамидова.

Как сказали участники конференции,  партия ни на день не прекращала активность и не изменяла принципам. Однако в выборах национал-демократы не участвовали и массовых акций не проводили. С развалом правительства Народного Фронта, ареста и осуждения Искандера Гамидова,  его партия фактически прекратила деятельность.

Азербайджанские "серые волки" считают себя единомышленниками  турецкой Партии националистического движения (MHP).  В Турции  название «Серые волки» также не является официальным. Официальным названием этой организации Идеалисты. Она появилась на свет националистическая молодёжная организация, созданная в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP).  Ее политическим идеалом является создание конфедерации всех тюркских стран и народов, а также сохранение тюркского характера своего собственного государства. Выступая на митинге в марте 2018 года, Реджеп Эрдоган продемонстрировал жест «серых волков» (сведенные к большому пальцу средний  и безымянный пальцы).

 

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