Национально-Демократическая Партия Азербайджана проводит учредительную конференцию в Баку

В Баку 13 января проведена учредительная конференция Национал-Демократической Партии Азербайджана. Не официально ее называют "Боз Гурд" - серые волки. В ней приняли участие 54 человек. НДПА провозгласила подготовку к съезду партии, на котором будет избран председатель, - заявили партийцы. До настоящего времени НДПА руководил председатель Туфан Кярим. Он же председательствовал на учредительной конференции.

Цель конференции - зафиксировать существование НДПА, чтобы представить в Министерство Юстиции документы для регистрации партии согласно новому закону "О политических партиях", от 2023 года.

Одноименная партия была создана в 1993 году в Азербайджане тогдашним министром внутренних дел Искандером Гамидовым. Члены азербайджанских "Серых волков" активно воевали в годы первой Карабахской войны. НДПА настоящего времени считает себя продолжателем идеи партии Искандера Гамидова.

Как сказали участники конференции, партия ни на день не прекращала активность и не изменяла принципам. Однако в выборах национал-демократы не участвовали и массовых акций не проводили. С развалом правительства Народного Фронта, ареста и осуждения Искандера Гамидова, его партия фактически прекратила деятельность.

Азербайджанские "серые волки" считают себя единомышленниками турецкой Партии националистического движения (MHP). В Турции название «Серые волки» также не является официальным. Официальным названием этой организации Идеалисты. Она появилась на свет националистическая молодёжная организация, созданная в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP). Ее политическим идеалом является создание конфедерации всех тюркских стран и народов, а также сохранение тюркского характера своего собственного государства. Выступая на митинге в марте 2018 года, Реджеп Эрдоган продемонстрировал жест «серых волков» (сведенные к большому пальцу средний и безымянный пальцы).