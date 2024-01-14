В связи со снегопадом муниципальные структуры Баку работают в усиленном режиме
Согласно заявлениям исполнительной власти города Баку, в рамках чрезвычайных усилий по борьбе с зимними погодными условиями муниципальные структуры исполнительной власти Баку с ночных часов работают в усиленном режиме.
Несмотря на отсутствие сильного снегопада, специализированные бригады продемонстрировали исключительную организованность и дисциплину при выполнении работ по уборке снега на улицах, проспектах, пешеходных тротуарах, а также перед автобусными остановками и станциями метро в течение ночи и до утра. Было задействовано специализированное оборудование для уборки снега и посыпки дорог солью, что особенно важно в морозную погоду. Интенсивность этих работ значительно возросла с 05:00 утра.
В течение всей ночи высокопоставленные представители как городских, так и районных органов исполнительной власти активно присутствовали на местах.
Инициативы по уборке не ограничивались центром города, они распространились на пригородные поселки и жилые районы, подчеркивая комплексный подход к устранению последствий зимних погодных условий по всему региону.
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