В связи со снегопадом муниципальные структуры Баку работают в усиленном режиме

Согласно заявлениям исполнительной власти города Баку, в рамках чрезвычайных усилий по борьбе с зимними погодными условиями муниципальные структуры исполнительной власти Баку с ночных часов работают в усиленном режиме.

Несмотря на отсутствие сильного снегопада, специализированные бригады продемонстрировали исключительную организованность и дисциплину при выполнении работ по уборке снега на улицах, проспектах, пешеходных тротуарах, а также перед автобусными остановками и станциями метро в течение ночи и до утра. Было задействовано специализированное оборудование для уборки снега и посыпки дорог солью, что особенно важно в морозную погоду. Интенсивность этих работ значительно возросла с 05:00 утра.

В течение всей ночи высокопоставленные представители как городских, так и районных органов исполнительной власти активно присутствовали на местах.

Инициативы по уборке не ограничивались центром города, они распространились на пригородные поселки и жилые районы, подчеркивая комплексный подход к устранению последствий зимних погодных условий по всему региону.