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Импорт яиц из Азербайджана растет по мере стабилизации цен в России
В рамках продолжающихся усилий по смягчению резкого роста цен на яйца Россия импортировала еще одну значительную партию яиц из Азербайджана общим объемом 18,63 тонны или 306 тысяч единиц, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора в субботу, 13 января. Благодаря этой недавней поставке Баку поставил на российский рынок в общей сложности 1,8 миллиона яиц.
В дополнение к Азербайджану, в начале января начался импорт яиц из Турции, в Россию поступило 633,6 тыс. штук. Двадцать одному турецкому предприятию было предоставлено право экспортировать яйца в Российскую Федерацию. Кроме того, Беларусь значительно увеличила свои поставки яиц, импортировав 11,7 млн. яиц с 1 по 9 января по сравнению с 6,3 млн. яиц за аналогичный период прошлого года.
В ответ на рост цен на яйца РФ с 1 января 2024 года приостановила действие импортных пошлин на шесть месяцев, в частности, обнулив их. Ожидается, что эта мера облегчит импорт примерно 1,2 миллиарда яиц и внесет вклад в стабилизацию преобладающей динамики цен.
Отражая влияние роста цен на яйца, Министерство сельского хозяйства отметило снижение цен на яйца в оптовом секторе и ожидает, что эта тенденция распространится и на потребительскую сеть. По состоянию на ноябрь 2023 года цены на яйца в Российской Федерации выросли на 15,1%, с начала года - на 35,5%, а в годовом исчислении - на 40,3%, что послужило поводом для проведения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Генеральной прокуратурой расследований практики ценообразования.
Дмитрий Патрушев, глава Министерства сельского хозяйства, ранее заявлял, что резкий рост цен на яйца, как ожидается, пойдет на спад после Нового года. Меры правительства, включая приостановление импортных пошлин, направлены на восстановление стабильности на рынке яиц и предоставление льгот потребителям в ближайшие месяцы.
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