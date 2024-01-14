Нетаньяху утверждает, что контроль над границей сектора Газа необходим для прекращения конфликта

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступает перед журналистами во время пресс-конференции в Тель-Авиве 13 января 2024 года. (Снимок экрана/YouTube)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что установление контроля над границей сектора Газа с Египтом является важнейшей предпосылкой для прекращения продолжающегося военного конфликта с палестинской группировкой ХАМАС. Нетаньяху заявил, что закрытие этой границы необходимо для предотвращения проникновения оружия в сектор Газа, устраняя значительную уязвимость в нынешней ситуации.

"Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру (на границе сектора Газа и Египта). В противном случае мы уничтожим ХАМАС и демилитаризируем Газу, но через эту дыру будет поступать новая военная техника и смертоносное оружие. Очевидно, нам нужно закрыть ее. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение", - заявил Нетаньяху во время пресс-конференции, как сообщает Times of Israel.

Источники, на которые ссылается The Wall Street Journal, указали, что Израиль сообщил Египту о своих намерениях относительно потенциальной военной операции по установлению контроля над Филадельфийским коридором, спорной пограничной зоной между сектором Газа и Египтом.

В конце декабря Нетаньяху обозначил три условия для достижения мира в секторе Газа, которые включают уничтожение ХАМАСА, демилитаризацию сектора Газа и дерадикализацию палестинского общества. Недавние заявления премьер-министра подчеркивают стратегическую направленность на обеспечение контроля над критически важными приграничными районами для выполнения этих мирных условий.

Однако, несмотря на эти условия, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви указал, что война в секторе Газа, как ожидается, продлится еще много месяцев.