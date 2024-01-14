В Баку выпал сильный снег

Центра Гейдара Алиева засыпан снегом
Минувшей ночью по всей территории Азербайджана выпал обильный снег.
На утро 14 января высота снежного покрова в Лянкаране достигла 37 см. в Ярдымлы - 35 см. в Астаре и Лерике - 30 см. в Биласуваре - 22 см.
В низменных районах высота снега была не ниже 15 см. В горах Большого Кавказа высота снега сотавила 12-18 см.
В Баку и на Апшерено высота снежного покрова сотавила 3-4 см.
В столице температура воздуха упала до —2 градусов днем. В низменных районах 14 января днем было — 2 мороза, а в горных районах —8— 12.
В Баку снегопад продолжится до вечера воскресенья, по территоии страны - до понедельника.
На догорах страны 14-15-16 января сохранится гололед, предупреждают синоптики Минэкологии.
Написать отзыв