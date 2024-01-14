Глобальная возобновляемая энергетика демонстрирует самый быстрый рост за последние 25 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило в четверг, что 2023 год ознаменовался самым быстрым расширением сектора возобновляемой энергетики в мире за четверть века. Как отмечает Ассошиэйтед пресс, это объявление следует за амбициозными климатическими целями, установленными странами в декабре, когда они собрались для рассмотрения насущной необходимости сдерживания опасного изменения климата.
Базирующееся в Париже агентство выделило быстрый рост солнечной энергетики в Китае в качестве основного катализатора, способствующего ошеломляющему увеличению почти на 510 гигаватт - этого достаточно для обеспечения энергией почти 51 миллиона домов ежегодно. Европа, Соединенные Штаты и Бразилия также сообщили о беспрецедентном росте использования возобновляемых источников энергии за этот период.
Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА, прогнозирует увеличение использования возобновляемых источников энергии в 2,5 раза к 2030 году. Хотя это не соответствует цели утроения, поставленной на переговорах Организации Объединенных Наций по климату, Бироль выразил уверенность в достижимости этой цели. Главное препятствие, подчеркнул он, заключается в увеличении финансирования чистой энергетики в развивающихся странах, что является важным шагом на пути к достижению 11 000 гигаватт с нынешних 3400 гигаватт в 2022 году.
Фоном этих событий является глобальное обязательство, взятое на Парижских переговорах по климату в 2015 году, ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию - порога, к которому, как предупреждают ученые, мир опасно приближается. В последнем отчете подчеркивается настоятельная необходимость отказа от ископаемого топлива, поскольку 2023 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений.
МЭА ожидает значительного роста использования солнечной и ветровой энергии на суше в Соединенных Штатах, Европейском союзе, Индии и Бразилии к 2028 году, при этом во всем мире будет добавлено 3700 гигаватт чистой энергии. Китай готов лидировать, на его долю приходится 60% новых мощностей по производству экологически чистой энергии, введенных в эксплуатацию к 2028 году.
Хотя в отчете отмечается снижение цен на солнечные компоненты на 50% в годовом исчислении в 2023 году, в нем подчеркиваются проблемы для ветроэнергетики, особенно за пределами Китая. Сбои в цепочке поставок, более высокие затраты и бюрократические препоны препятствуют быстрому монтажу.
Политическая неопределенность и недостаточные инвестиции в передающие сети создают проблемы для роста чистой энергетики в развитых странах, в то время как развивающиеся страны сталкиваются с финансовыми барьерами и отсутствием надежной нормативно-правовой базы. Шон Рэй-Рош, советник по политике в аналитическом центре E3G по климату, подчеркнул необходимость ускоренных действий в области выдачи разрешений, создания инфраструктуры передачи энергии и хранения, чтобы обеспечить достижение амбициозных целей на 2030 год.
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