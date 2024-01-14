Формулы мира Украины прошла в Давосе

Представители восьмидесяти стран и международной организации собрались в Давосе, Швейцария, на четвертую встречу советников по национальной безопасности, посвященную "Формуле мира" Украины, объявил Андрей Ермак, глава администрации президента.

Это знаменует собой существенное увеличение по сравнению с 66 участниками предыдущей встречи, состоявшейся на Мальте, что свидетельствует о растущем глобальном участии в стремлении к мирному урегулированию. На встрече в Давосе присутствовали представители 39 европейских стран, 18 азиатских государств, 12 африканских государств, шести южноамериканских стран, трех североамериканских стран и двух из Океании.

Ермак подчеркнул позитивную тенденцию увеличения числа стран, одобряющих план совместных действий, основанный на украинской формуле мира. Он заявил: "Страны регионов Глобального Юга все чаще включаются в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе является вызовом для всего человечества".

Во время своего выступления Ермак привлек внимание к недавним ракетным ударам России, отметив, что Украина отвоевала у России более 50% своей территории. Кроме того, он утверждал, что Украина успешно нейтрализовала пятую часть российского Черноморского флота, несмотря на отсутствие военно-морского флота эквивалентного масштаба.

Это важное мероприятие в Швейцарии проводится после конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Лугано в июле 2022 года, и подтверждает приверженность международного сообщества поддержке Украины.

Швейцария сыграла решающую роль в дискуссиях, участвуя в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и прекращению войны. Министерство иностранных дел Швейцарии подчеркнуло, что основной целью этих встреч является "завершение переговоров на уровне советников по национальной безопасности о принципах прочного и справедливого мира в Украине".

Всеобъемлющая украинская формула мира включает в себя восстановление территориальной целостности, полный вывод российских войск с территории Украины и привлечение к ответственности лиц, ответственных за военные преступления. Десять различных аспектов мирного плана Украины были обсуждены в десяти рабочих группах на уровне советников по национальной безопасности, что получило широкую поддержку среди западных союзников Украины.