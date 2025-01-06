SOCAR эвакуировала нефтяников с ряда морских участков
В связи с резким ухудшением погодных условий - усилением ветра, повышены меры безопасности на производственных участках ПО «Азнефть» госнефтекомпании SOCAR.
Как говорится в сообщении SOCAR, «ограничено ведение опасных работ, приняты меры по охране здоровья людей в рамках норм трудового права».
Наряду с этим, с ряда морских участков эвакуированы нефтяники, сказано в сообщении.
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