Фото: украинские позиции в городе Бахмут, 4 февраля 2023 года. Adrien Vautier
Украина начала наступление в Курской области России, сообщают СМИ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области России утром в воскресенье, 5 января, сообщают несколько Telegram-каналов и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
По сообщениям, украинские войска продвигаются из Суджи, районного центра, находящегося под контролем Украины с августа 2024 года, в сторону Большого Солдатского, другого районного центра, расположенного к северо-востоку от Суджи, по пути в Курск.
Министерство обороны России заявило, что около 9:00 утра по местному времени силы ВСУ предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин «с целью остановить продвижение российских войск на Курском фронте». Сообщается, что в атаке участвовали два танка, машины разминирования и 12 бронетранспортеров с солдатами. Российские войска заявили, что их «северная» военная группировка отразила атаку с помощью артиллерии и авиации, уничтожив два танка, машину разминирования и семь бронетранспортеров.
Российские каналы Telegram сообщили, что украинские силы использовали бронетехнику, машины для разминирования и системы радиоэлектронной борьбы, которые якобы нарушали работу российских беспилотников. Канал «МИГ Россия» предположил, что украинские войска добились «локальных успехов», при этом сообщалось о продолжающихся боях в районе Бердина возле Большого Солдатского.
Независимая проверка ситуации в Курской области остается невозможной из-за активных боевых действий.
В августе украинские войска захватили части Курской области в ходе масштабного наступления. Последующие контратаки российских войск, как сообщается, вернули около половины потерянной территории. Однако Украина продолжает удерживать Суджу и около 500 квадратных километров региона. В последние дни появились предположения, что Украина может приурочить новое наступление к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
Россия продолжает свои наступления по всей линии фронта, как сообщается, достигнув успехов в нескольких областях. Мониторинговая группа DeepState, которая отслеживает события на поле боя, заявила, что российские войска продвинулись в Торецке и других населенных пунктах в регионе Донбасса.
«Противник добился прогресса в Торецке, Зеленом, Петропавловке, в районе Воздвиженки, Барановки и Песчаного», — сообщает DeepState. Ранее сообщалось, что российские войска вошли в Елизаветовку и провели атаки на юго-восточной окраине Воздвиженки, а также в районе Барановки и Тимофеевки.
Наступление на Курской дуге подчеркивает обострение конфликта вдоль границы Украины и России. Поскольку обе стороны задействуют значительные военные ресурсы, ситуация остается крайне нестабильной.
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