Штормовое предупреждение

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупреждает суда, находящиеся в Каспийском море, о потенциально опасных погодных условиях из-за сильного ветра.

Согласно сообщению, северо-западные и северные ветры, которые в настоящее время дуют над Каспийским морем, сохранятся до утра 19 октября. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 18–23 метров в секунду, а порывы в некоторых районах достигнут 25–27 метров в секунду.

Суровые условия также приведут к увеличению высоты волн, которая в некоторых регионах может достигать 2–3 метров, а в некоторых — 4–6 метров, что создаст риски для морских операций.

Агентство настоятельно призвало суда проявлять осторожность и соблюдать протоколы безопасности в этот период непогоды.