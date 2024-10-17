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(4 минуты назад)
Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Штормовое предупреждение

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупреждает суда, находящиеся в Каспийском море, о потенциально опасных погодных условиях из-за сильного ветра.

Согласно сообщению, северо-западные и северные ветры, которые в настоящее время дуют над Каспийским морем, сохранятся до утра 19 октября. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 18–23 метров в секунду, а порывы в некоторых районах достигнут 25–27 метров в секунду.

Суровые условия также приведут к увеличению высоты волн, которая в некоторых регионах может достигать 2–3 метров, а в некоторых — 4–6 метров, что создаст риски для морских операций.

Агентство настоятельно призвало суда проявлять осторожность и соблюдать протоколы безопасности в этот период непогоды.

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