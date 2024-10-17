Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупреждает суда, находящиеся в Каспийском море, о потенциально опасных погодных условиях из-за сильного ветра.
Согласно сообщению, северо-западные и северные ветры, которые в настоящее время дуют над Каспийским морем, сохранятся до утра 19 октября. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 18–23 метров в секунду, а порывы в некоторых районах достигнут 25–27 метров в секунду.
Суровые условия также приведут к увеличению высоты волн, которая в некоторых регионах может достигать 2–3 метров, а в некоторых — 4–6 метров, что создаст риски для морских операций.
Агентство настоятельно призвало суда проявлять осторожность и соблюдать протоколы безопасности в этот период непогоды.
-
-
- Финансы
- 17 октябрь 2024 21:19
Общество
-
- 18 октябрь 2024, 14:49
Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.
-
- 18 октябрь 2024, 12:58
В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.
-
- 18 октябрь 2024, 12:31
Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.
-
- 18 октябрь 2024, 10:56
Два человека погибли и еще четверо пострадали сегодня утром в результате взрыва в квартире в пятиэтажном доме в Гяндже.
Написать отзыв