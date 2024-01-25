Суд приговорил редактора сайта "Demokratik.az" к 6,5 годам лишения свободы
Суд приговорил редактора сайта "Demokratik.az" к 6,5 годам лишения свободы
В четверг Гянджинский суде по тяжким преступлениям вынес приговор редактору сайта "Demokratik.az" Осману Нариманоглу (Рзаев), обвиняемому в вымогательстве.
Государственный обвинитель просил приговорить его к 8 годам лишения свободы, сообщила Turan супруга журналиста Арзу Рзаева.
Осман заявил о фальсификации обвинений с целью наказать его за журналистские публикации и разоблачение коррупции чиновников.
Защита просила оправдать Рзаева в виду отсутствия доказательств его вины.
Тем не менее, суд приговорил редактора на 6,5 годам заключения.
Защита намерена подать апелляцию.
Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные, что он оклеветан чиновниками Управления мелиорации и врачами Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.
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