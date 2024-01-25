В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

Лишение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ не является проявлением азербайджанофобиии и исламофобии. Причина в том, что Азербайджан игнорирует ПАСЕ. Об этом в интервью Turan заявил бывший докладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ, австрийский депутат Стефан Шеннак.

«Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами, не выполнял свои обязательства перед ПАСЕ и игнорировал обращения Страсбурга», - сказал Шеннак, комментируя решение ПАСЕ приостановить полномочия делегации Азербайджана до января 2025 года.

По словам Шеннака, докладчику ПАСЕ по вопросам миграции 2 раза было отказано в доступе в Лачынский коридор, а содокладчикам по Азербайджану не позволили встретиться с политзаключенными. «Все это откровенное неуважение к ПАСЕ», - сказал Шеннак.

Вместе с тем, шаги с целью выполнять обязательства, могут вернуть Азербайджанскую делегацию в ПАСЕ раньше времени, считает он.

«Мы внесли в резолюцию поправку о том, что в случае осуществления реформ, азербайджанские депутаты смогут вернуться раньше. Полагаю, что правительство должно воспользоваться этим», - добавил Шеннак.

Он призвал азербайджанских депутатов «не впадать в эмоции».

«Это не конец. Я призываю азербайджанских депутатов не впадать в эмоции. В этом решении абсолютно нет расизма и исламофобии», - заключил Шеннак.