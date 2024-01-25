  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain30 C
  • Пятница, 26 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак

Лишение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ не является проявлением азербайджанофобиии и исламофобии. Причина в том, что Азербайджан игнорирует ПАСЕ. Об этом в интервью Turan заявил бывший докладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ, австрийский депутат Стефан Шеннак.

«Азербайджан  не пригласил делегацию ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами, не выполнял свои обязательства перед ПАСЕ и игнорировал обращения Страсбурга», - сказал Шеннак, комментируя  решение ПАСЕ  приостановить полномочия делегации Азербайджана до января 2025 года.

По словам Шеннака, докладчику ПАСЕ по вопросам миграции 2 раза было отказано в доступе в Лачынский коридор, а  содокладчикам по Азербайджану не позволили встретиться с политзаключенными. «Все это откровенное неуважение к ПАСЕ», - сказал Шеннак.

Вместе с тем, шаги с целью выполнять обязательства, могут вернуть Азербайджанскую  делегацию в ПАСЕ раньше времени, считает он.

«Мы внесли в резолюцию поправку о том, что в случае осуществления реформ, азербайджанские депутаты смогут вернуться раньше. Полагаю, что правительство должно воспользоваться этим», - добавил Шеннак.

Он призвал азербайджанских депутатов «не впадать в эмоции».

«Это не конец. Я призываю азербайджанских депутатов не впадать в эмоции. В этом решении абсолютно нет расизма и исламофобии», - заключил Шеннак.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-01-25

    Притензии наших властей к Пасе это абсурд сколько заключенных у нас которые в исламе мусульмане их не мало сколько журналистов блогеров оппозиционеров политзаключенных итд...Дело в том что хоть как то преукрасить свою грязную политику наша власть критикует и Европу и Сша и кого угодно только не себя себя критиковать не будут надо искать внешних внутренних врагов типичное диктаторская авторитарная политика искать врагов и обливать грязью всех...

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей