В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак
В решении ПАСЕ нет исламофобии и расизма – Стефан Шеннак
Лишение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ не является проявлением азербайджанофобиии и исламофобии. Причина в том, что Азербайджан игнорирует ПАСЕ. Об этом в интервью Turan заявил бывший докладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ, австрийский депутат Стефан Шеннак.
«Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами, не выполнял свои обязательства перед ПАСЕ и игнорировал обращения Страсбурга», - сказал Шеннак, комментируя решение ПАСЕ приостановить полномочия делегации Азербайджана до января 2025 года.
По словам Шеннака, докладчику ПАСЕ по вопросам миграции 2 раза было отказано в доступе в Лачынский коридор, а содокладчикам по Азербайджану не позволили встретиться с политзаключенными. «Все это откровенное неуважение к ПАСЕ», - сказал Шеннак.
Вместе с тем, шаги с целью выполнять обязательства, могут вернуть Азербайджанскую делегацию в ПАСЕ раньше времени, считает он.
«Мы внесли в резолюцию поправку о том, что в случае осуществления реформ, азербайджанские депутаты смогут вернуться раньше. Полагаю, что правительство должно воспользоваться этим», - добавил Шеннак.
Он призвал азербайджанских депутатов «не впадать в эмоции».
«Это не конец. Я призываю азербайджанских депутатов не впадать в эмоции. В этом решении абсолютно нет расизма и исламофобии», - заключил Шеннак.
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1 отзыв
Ruslan
2024-01-25
Притензии наших властей к Пасе это абсурд сколько заключенных у нас которые в исламе мусульмане их не мало сколько журналистов блогеров оппозиционеров политзаключенных итд...Дело в том что хоть как то преукрасить свою грязную политику наша власть критикует и Европу и Сша и кого угодно только не себя себя критиковать не будут надо искать внешних внутренних врагов типичное диктаторская авторитарная политика искать врагов и обливать грязью всех...