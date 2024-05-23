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(1 час назад)
У двух наркокурьеров изъято 18 кг. марихуаны

У двух наркокурьеров изъято 18 кг. марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

У двух наркокурьеров изъято 18 кг. марихуаны

В ходе операции, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Баку задержаны Эльхан Алиханов и его знакомый Равиль Рафиагаев.

В ходе личного обыска и досмотра автомобиля Рафиагаева были обнаружены и изъяты 18 кг. высушенной марихуаны, а также банковские карты, которые использовались для торговли наркотиками, сообщило МВД.

Задержанные дали показания, что по указанию иностранного лица, с которыми познакомились в социальных сетях, забрали наркотики в Гарадагском районе Баку.

По факту открыто уголовное дело, решением суда в отношении Алифханова и Рафиагаева избрана мера пресечения арест.

 

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