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(1 час назад)
В Баку ожидается ветреная погода, регионах о дожди

В Баку ожидается ветреная погода, регионах о дожди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку ожидается ветер, в регионах дожди

В пятницу, 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, в некоторых частях полуострова, днем местами возможны осадки. Подует северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +13 +17°, днем +21 +26°, сообщает Национальна гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана в пятницу местами ожидаются дожди, местами интенсивные, есть вероятность гроз, града и тумана, в высокогорных местах - снег.

Температура воздуха ночью составит +10 +15°, днем - +18 +23°.

В горах ночью +3 +8°, днем  +10 +15°.

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