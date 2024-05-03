У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг. наркотиков
У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг наркотиков
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД задержали жителя Нефтечалинского района Садига Алекперова.
Как сказано в сообщении МВД от 3 мая, Алекперов под видом рыболовства занимался незаконным оборотом наркотиков.
В ходе личного досмотра и обыска в доме Алекперова было обнаружено и изъято 87 кг марихуаны.
Он сообщил, что поставки наркотиков обеспечивал гражданин Ирана по имени «Саид», а он забирал их с тайника на побережье Каспийского мора для последующей доставки дилерам.
По факту открыто уголовное дело, решением суда Алекперов арестован.
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