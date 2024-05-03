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(11 часов назад)
У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг. наркотиков

У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг. наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг наркотиков

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД  задержали жителя Нефтечалинского района Садига Алекперова.

Как сказано в сообщении МВД от 3 мая, Алекперов под видом рыболовства занимался незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра и обыска в доме Алекперова было обнаружено и изъято 87 кг марихуаны.

Он сообщил, что поставки наркотиков обеспечивал гражданин Ирана по имени «Саид», а он забирал их с тайника на побережье Каспийского мора для последующей доставки дилерам.

По факту открыто уголовное дело, решением суда Алекперов арестован.

 

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