У жителя Нефтчалы обнаружено 87 кг. наркотиков

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД задержали жителя Нефтечалинского района Садига Алекперова.

Как сказано в сообщении МВД от 3 мая, Алекперов под видом рыболовства занимался незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра и обыска в доме Алекперова было обнаружено и изъято 87 кг марихуаны.

Он сообщил, что поставки наркотиков обеспечивал гражданин Ирана по имени «Саид», а он забирал их с тайника на побережье Каспийского мора для последующей доставки дилерам.

По факту открыто уголовное дело, решением суда Алекперов арестован.