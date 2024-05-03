Согласно исследованию, SOCAR лидирует среди украинских АЗС в соблюдении налогового законодательства

Недавнее исследование, проведенное Институтом социально-экономических преобразований (ISET), аналитическим центром CASE и Экономической экспертной платформой, показало, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) в прошлом году возглавила список АЗС, которые платят налоги в Украине. Согласно исследованию, в 2023 году SOCAR лидировала по уплате налогов на топливо в трех кварталах и налогов на заработную плату в двух кварталах, сообщает tsn.ua.

Целью исследования было изучение динамики и теневой доли подакцизных товаров, с особым акцентом на топливо. Акцизы, как объясняют исследователи, служат двойной цели: они призваны сдерживать потребление определенных товаров за счет эластичности спроса и обеспечивают менее вредный способ наполнения государственных бюджетов по сравнению с другими налогами.

Начало полномасштабной войны несколько увеличило теневые продажи подакцизных товаров, главным образом из-за резкого сокращения легальных продаж. Несмотря на это, согласованные усилия в течение 2023 года позволили значительно сократить долю теневой экономики, а нелегальный рынок за год сократился в два с половиной раза.

Для исследования ученые использовали данные энергетического баланса Украины, ежегодно публикуемые Государственным комитетом статистики Украины, а также оценки общего потребления топлива, основанные на среднем пробеге транспортных средств. Такой подход позволил всесторонне оценить покрытие акцизного налога как на топливо отечественного производства, так и на импортное топливо.

Сравнительный анализ налоговых платежей крупнейших украинских автозаправочных станций показал, что SOCAR соблюдает требования как в области розничных продаж, так и в области налогообложения сотрудников. Это различие не только отражает приверженность SOCAR соблюдению нормативных требований, но и указывает на значимость ее роли на топливном рынке Украины в сложных экономических условиях.