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(9 часов назад)
Управление МВД в марте изъяло из незаконного оборота 157 кг наркотиков

Управление МВД в марте изъяло из незаконного оборота 157 кг наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Управление МВД в марте изъяло из незаконного оборота 157 кг наркотиков

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками МВД Азербайджана с начала марта в различных регионах страны было проведеноы около 30 операций под кодовым названием «Нарколовушка».

Всего из незаконного оборота было изъято 157 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около  6 млн манатов, сообщает МВД.

Сотрудниками главного управления по борьбе с наркотиками,  задержаны 28 человек.

У них были изъяты 91 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, 42 кг героина, 17 кг метамфетамина, 7 кг опия и других видов наркотических веществ, 12 тыс 211 штук психотропных средств.

Наркотики были незаконно доставлены из Ирана и предназначались для продажи в Азербайджане.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения арест.

 

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