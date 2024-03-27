Управление МВД в марте изъяло из незаконного оборота 157 кг наркотиков
Управление МВД в марте изъяло из незаконного оборота 157 кг наркотиков
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками МВД Азербайджана с начала марта в различных регионах страны было проведеноы около 30 операций под кодовым названием «Нарколовушка».
Всего из незаконного оборота было изъято 157 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около 6 млн манатов, сообщает МВД.
Сотрудниками главного управления по борьбе с наркотиками, задержаны 28 человек.
У них были изъяты 91 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, 42 кг героина, 17 кг метамфетамина, 7 кг опия и других видов наркотических веществ, 12 тыс 211 штук психотропных средств.
Наркотики были незаконно доставлены из Ирана и предназначались для продажи в Азербайджане.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения арест.
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