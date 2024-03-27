Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей

Бакинский апелляционный суд 27 марта отклонил жалобу директора онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанли на продление срока предварительного заключения еще на 3 месяца.

В ходе судебного заседания он отверг обвинение и заявил, что его преследуют за журналистские расследования.

Гасанли был задержан 20 ноября 2023 г. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты и решением суда он был заключен под стражу на 4 месяца. В середине марта суд продлил срок ареста еще на 3 месяца.

По этому делу арестованы еще 5 журналистов и медиаработников Abzas Media.

Международные журналистские и правозащитные организации осудили преследование властями Азербайджана сотрудников Abzas Media за профессиональную деятельность.