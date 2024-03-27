Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей
Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей
Бакинский апелляционный суд 27 марта отклонил жалобу директора онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанли на продление срока предварительного заключения еще на 3 месяца.
В ходе судебного заседания он отверг обвинение и заявил, что его преследуют за журналистские расследования.
Гасанли был задержан 20 ноября 2023 г. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты и решением суда он был заключен под стражу на 4 месяца. В середине марта суд продлил срок ареста еще на 3 месяца.
По этому делу арестованы еще 5 журналистов и медиаработников Abzas Media.
Международные журналистские и правозащитные организации осудили преследование властями Азербайджана сотрудников Abzas Media за профессиональную деятельность.
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