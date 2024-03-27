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(9 часов назад)
Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей

Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил Ульви Гасанлы под стражей

Бакинский апелляционный суд 27 марта отклонил жалобу директора онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанли на продление срока предварительного заключения еще на 3 месяца.

В ходе судебного заседания он отверг обвинение и заявил, что его преследуют за журналистские расследования.

Гасанли был задержан 20 ноября 2023 г. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты и решением суда он был заключен под стражу на 4 месяца. В середине марта суд продлил срок ареста еще на 3 месяца.

По этому делу арестованы еще 5 журналистов и медиаработников Abzas Media.

Международные журналистские и правозащитные организации осудили преследование властями Азербайджана  сотрудников Abzas Media за профессиональную деятельность.

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