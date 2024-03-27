  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear80 C
  • Четверг, 28 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
  • Главная страница
  • Сложный вопрос
  • Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в 21:00 в "Çətin sual"
Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в 21:00 в "Çətin sual"
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в 21:00 в "Çətin sual"

Аркадий Дубнов.  

Политолог, экспер по Центральной Азии

Написать отзыв

Сложный вопрос

Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей