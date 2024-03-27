Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в 21:00 в "Çətin sual"
Аркадий Дубнов.
Политолог, экспер по Центральной Азии
Сложный вопрос
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- 27 март 2024, 15:25
На фоне опасений по поводу роста цен на продовольствие в Азербайджане данные, опубликованные Государственным комитетом статистики (ГКНБ), проливают свет на основные факторы, способствующие этому явлению. В феврале 2024 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в Азербайджане вырос на 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем, аналогичная тенденция наблюдалась в январе-феврале, зафиксировав рост на 100,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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- 26 март 2024, 16:01
Martın 22-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada “Crocus City Hall” konsert zalında terror aktı baş verdi. Martin 26-na olan məlumata görə terror aktı nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 139 nəfərə çatıb, 182 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
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Rusiyada 15-17 mart tarixlərində keçirilən Prezident seçkilərində hazırkı Prezident Vladimir Putinin 86,5 faiz səslə qalib gəldiyi bildirilir.Rusiya MSK-nin məlumatına görə, Kommunist Partiyasının namizədi Nikolay Xaritonov 5,09, Yeni Xalq Partiyasının namizədi Vladislav Davankov 4,21, Liberal Demokrat Partiyasının namizədi Leonid Slutski isə 3,04 faiz səs toplayıb.
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- 18 март 2024, 18:56
В качестве важного шага, который подчеркивает меняющуюся геополитическую карту Южного Кавказа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 марта отправился с трехдневным визитом в Баку, Азербайджан. Этот визит приходится на ключевой момент, после прекращения активных боевых действий в регионе, и сигнализирует об углублении партнерства НАТО-Азербайджан, которое охватывает более трех десятилетий.
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