Кто стоит за терактом в «Крокус сити», и каковы его последствия для России? - беседа с политологом Аркадием Дубновым в 21:00 в "Çətin sual"

На фоне опасений по поводу роста цен на продовольствие в Азербайджане данные, опубликованные Государственным комитетом статистики (ГКНБ), проливают свет на основные факторы, способствующие этому явлению. В феврале 2024 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в Азербайджане вырос на 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем, аналогичная тенденция наблюдалась в январе-феврале, зафиксировав рост на 100,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.