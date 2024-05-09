В Азербайджане на проблемы водоснабжения и канализации ушли миллиарды, однако...

Недавние проливные дожди в очередной раз высветили хронические проблемы с водоснабжением и канализацией в Азербайджане, особенно в Бинагадинском и Абшеронском районах. Жители, уставшие от многолетних подобных происшествий, выражают недовольство поврежденным имуществом и невыполненными обещаниями правительства.

После обильных осадков, выпавших 6 мая, такие районы, как поселок Баладжары в Баку, подверглись значительному наводнению. Житель Махир Мамедов поделился с корреспондентом Радио Азадлыг своими переживаниями, заявив: "Прошел дождь, мой дом залит водой, и моя мебель была повреждена. Такая ситуация сохраняется уже много лет". Несмотря на неоднократные жалобы властям, обещания по ремонту и техническому обслуживанию канализационных систем остаются невыполненными.

Канализационная система Баку демонстрирует явное неравенство в сфере обслуживания. В то время как центральный город полностью обеспечен канализацией, периферийные районы, такие как Бинагади, Сабунчу, Сураханы, Гарадаг и Хазар, охвачены лишь частично. В некоторых сельских районах доступ к интернету снижается всего до 25 процентов.

Значительные усилия по модернизации инфраструктуры начались в 2006-2007 годах, о чем свидетельствуют такие крупные проекты, как реконструкция очистных сооружений Говсана и насосной станции Zig № 2. Эти проекты, финансируемые за счет кредита в размере 35 миллионов евро от Франции и 44,9 миллиона манатов из бюджета Азербайджана, направлены на увеличение пропускной способности канализационной системы.

За прошедшие годы были выделены значительные средства на улучшение систем водоснабжения и канализации в Баку. В 2017 году президент Ильхам Алиев распорядился провести реконструкцию систем в Сабунчинском и Сураханском районах, выделив ОАО "Азерсу" 3,73 миллиона манатов. Кроме того, 13,32 миллиона манатов были направлены на развитие новых сетей в десяти населенных пунктах Баку.

В настоящее время реализуются проекты стоимостью 2,7 миллиарда манатов, однако, по оценкам председателя Государственного агентства водных ресурсов Заура Микаилова, для полного решения проблем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшеронском полуострове в целом необходимы ошеломляющие 20 миллиардов манатов.

Экономист Натиг Джафарли указывает на бурное строительство в конце 1990-х и начале 2000-х годов как на первопричину сегодняшних проблем. Существующая инфраструктура, включающая отдельные линии для сбора бытовых отходов и дождевой воды, оставшиеся с советских времен, была разрушена строительным бумом. "Канализационная система Баку, рассчитанная на два миллиона человек, была вынуждена обслуживать почти вдвое большее количество населения", - пояснил Джафарли.

Планы в соответствии с Генеральным планом включают строительство более 900 км линий дождевой воды в Абшеронском районе. Однако финансирование остается спорным вопросом, поскольку, по оценкам, затраты на необходимую реконструкцию достигают 8-10 миллиардов долларов — финансовая проблема, которая по-прежнему является сложной для правительства.

По мере того как Азербайджан сталкивается с этими инфраструктурными проблемами, все более очевидной становится насущная необходимость в надежных решениях, направленных не только на улучшение условий жизни, но и на подготовку к будущим экологическим непредвиденным ситуациям.