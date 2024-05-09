Алматинское искушение Азербайджана и Армении

В рамках важного события, которое может изменить региональную динамику, министры иностранных дел Азербайджана и Армении соберутся в Алматы 10 мая для проведения первых переговоров на казахстанской платформе - инициативы, предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время его недавних дипломатических визитов в Баку и Ереван.

Выбор Казахстана в качестве равноудаленного места проведения прямых двухсторонних переговоров является стратегическим и знаменует собой целенаправленный поворот со стороны традиционных международных посредников, таких как Европейский союз, Соединенные Штаты, Германия и Франция, который последовал за пражской встречей октября 2022 года. На ней президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года о взаимном признании границ, сложившихся на момент распада СССР. Москва, которая исторически играла ключевую роль в регионе, также поддерживает этот шаг в направлении прямых двусторонних переговоров, подчеркивая приверженность Алма-Атинской декларации — рамочной программе, по иронии судьбы, инициированной самой Россией.

На выбор Казахстана повлияли три ключевых фактора. Во-первых, потенциальное мирное соглашение, которое постепенно приближается спустя три года после 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном, могло бы быть символически подписано в Алма-Ате, городе, который ознаменовал начало независимости обеих стран в 1991 году. Во-вторых, географическая и политическая удаленность Казахстана от крупных геополитических центров делает его нейтральной территорией, приемлемой для всех сторон, вовлеченных в армяно-азербайджанский конфликт. Наконец, Казахстан ранее содействовал проведению важных дипломатических мероприятий, таких как Астанинский мирный процесс в 2017 году, который позволил добиться заметных успехов в урегулировании конфликта в Сирии.

Этот предстоящий диалог в Алматы опирается на широкий консенсус вовлеченных посредников относительно структуры мирного договора, а также на существенную поддержку как армянской, так и азербайджанской общественности. Процесс делимитации границы между двумя странами уже начался, что свидетельствует о взаимной приверженности достижению прочного мира.

Есть большие надежды на то, что эти переговоры могут привести к подписанию официального мирного договора в Алматы уже в сентябре 2024 года. Это стратегически согласуется с периодом после парламентских выборов в Азербайджане, намечаемых на июль-август, и непосредственно перед COP29, которая, как ожидается, станет крупным международным климатическим саммитом со значительными геополитическими последствиями. Участие премьер-министра Пашиняна в таком важном мероприятии подчеркнуло бы глобальное значение мирного соглашения, потенциально предвещая новую эру стабильности и сотрудничества в регионе.