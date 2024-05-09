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(2 часа назад)
Новый-старый глава партии «Мусават» Иса Гамбар
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Новый-старый глава партии «Мусават» Иса Гамбар

В условиях политического возрождения, которое привлекло внимание азербайджанской оппозиции, Иса Гамбар вернулся, чтобы возглавить партию "Мусават", спустя десять лет после ухода в отставку из-за ограничения срока полномочий, установленного уставом партии. Его безальтернативное избрание на 11-м съезде партии "Мусават" 4 мая свидетельствует как о его неизменном влиянии в партии, так и о проблемах, с которыми сталкиваются оппозиционные группы в Азербайджане.

Гамбар, который ранее возглавлял партию в неспокойные времена, включая его предвыборную кампанию на президентских выборах в 2003 году, вновь проявил себя в то время, когда партия "Мусават", как и многие оппозиционные партии в Азербайджане, сталкивается со значительным давлением со стороны правительства и необходимостью обновления своего руководства и более тесных связей с общественностью. Во время своего выступления в программе “Сложный вопрос” Гамбар рассказал о своем решении вновь взять на себя руководство, подчеркнув, что его возвращением руководила настойчивость партии, а не его собственные амбиции.

"Выборы были проведены тайным голосованием, были конкурентными, справедливыми и должны послужить образцом для многих партий, особенно для правящей", - заявил Гамбар, комментируя скептическое отношение к избирательному процессу в "Мусават". Он решительно отверг любые предположения о преднамеренности его избрания, указав, что это было не из-за отсутствия кандидатов, а из-за стратегического решения партии, основанного на консенсусе вокруг его руководства.

 

В партии, известной своими интеллектуальными корнями и пропагандой демократических ценностей, Гамбар подчеркнул важность привлечения молодых лидеров и приверженность партии гендерному разнообразию, отметив значительное представительство женщин и введение системы квот, гарантирующей, что женщины будут составлять не менее четверти ее руководства.

Тем не менее, путь, который предстоит пройти "Мусавату" под руководством Гамбара, полон трудностей. Политик обрисовал мрачную картину барьеров, с которыми сталкивается оппозиция в Азербайджане, где участие в оппозиционной деятельности может поставить под угрозу карьеру и средства к существованию из-за правительственных репрессий. Такая обстановка сдерживает приток молодежи в "Мусават" и другие оппозиционные партии, и Гамбар стремится обратить эту тенденцию вспять.

Забегая вперед, отметим, что ближайшей задачей Гамбара является углубление связей партии с населением Азербайджана, что, по его мнению, имеет решающее значение для восстановления ее базы и эффективности. Более того, на предстоящем съезде партии, запланированном на 18 мая, на котором будет сформировано новое руководство, Гамбар планирует предложить "Общественный договор". Эта инициатива направлена на развитие диалога между правительством, обществом и оппозицией, выступая за мирный и демократический переход в Азербайджане.

Эта концепция уже получила поддержку в рядах партии, что отражает более широкое стремление ее членов конструктивно взаимодействовать с коллегами из правительства, твердо придерживаясь своих требований о проведении демократических реформ. В то время как Гамбар готовится вновь представить общественности партию "Мусават" в рамках этого нового общественного договора, политическая арена  Азербайджана находится на потенциальном перепутье, и партия "Мусават" вновь позиционирует себя как решающий голос за перемены и демократическое участие.

 

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