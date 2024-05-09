США приветствуют азербайджано-армянские переговоры в Алматы
Соединенные Штаты в четверг приветствовали предложение Казахстана принять 10 мая министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы для продвижения переговоров по мирному соглашению между двумя странами, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Алматы - важное, символическое место", - заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос TURAN. "Мы приветствуем предложение Казахстана провести встречу".
Ожидается, что министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся в пятницу, впервые после переговоров в Берлине в конце февраля.
Представитель Госдепартамента далее заключил: «Как мы уже неоднократно заявляли, мы воодушевлены прогрессом, достигнутым к настоящему времени между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем обе страны в их движении к мирному соглашению на благо всего региона».
И Баку, и Ереван обязались работать над подписанием мирного договора, а Госдепартамент в прошлом месяце приветствовал заявление, что обе страны согласились принять Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами.
«Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения», — заявил журналистам 25 апреля заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.
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