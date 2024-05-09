Пособие ветеранам Второй мировой войны: сравнительный анализ

В Азербайджане распоряжением президента участникам Второй мировой войны единовременно выделено, к празднику победы 9 мая, по 2 тысячи манат (1167 долларов). В стране осталось всего 30 непосредственных участников боевых действий 1941-1945 годов.

Указом президента РФ от 24 апреля 2019 г. установлена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей (107 долларов, или 183 маната). Кроме федеральной выплаты, регионы вправе устанавливать свои региональные выплаты.

В Украине о выплатах ветеранам войны с Германией не сообщается.

Власти Грузии выплатили ветеранам по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом по две тысячи лари (около 746 долларов).

Наибольшую сумму денежных премий участники Второй мировой войны получат в Казахстане, где проживает 148 ветеранов. Средний размер единовременной помощи в этой стране составляет 1,7 млн тенге, что эквивалентно примерно $3,9 тысячам по курсу на 8 мая.

Более 20 млн сумов, что составляет около $1,6 тысячи по курсу на 8 мая, выделено каждому участнику Второй мировой войны и инвалиду в Узбекистане за счёт средств республиканского бюджета.

В Кыргызстане на 1 апреля 2024 года проживает 41 ветеран. Каждому из них предоставляется единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч сомов или примерно $1,1 тысяч по курсу на 8 мая.

В столице Таджикистана ветеранам и инвалидам будет выделено по 10 тысяч сомони, что эквивалентно приблизительно $916 по курсу на 8 мая. Согдийская область также выделит помощь участникам войны, общая сумма которой составит примерно $28 тысяч (306 тысяч сомони). В стране проживают 24 участника Второй мировой войны.

В Туркменистане каждому ветерану планируется вручить денежные средства и ценные подарки на 200 манатов, что составляет приблизительно $118. Праздник 9 мая с 2018 года в Туркменистане не отмечается.

Различные уровни финансовой поддержки отражают различные экономические возможности и политические приоритеты этих стран. В то время как некоторые страны, например Казахстан и Азербайджан, выделяют значительные суммы в честь своих ветеранов, другие предлагают символические жесты или постепенно отказываются от поминальной практики. С течением времени важность этих благ заключается не только в их денежной ценности, но и в их роли в сохранении памяти о тех, кто сражался в одном из самых разрушительных конфликтов в истории.