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(2 часа назад)
Суд оставил под арестом трех фигурантов «дела Abzas Media»

Суд оставил под арестом трех фигурантов «дела Abzas Media»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд оставил под арестом трех фигурантов «дела Abzas Media»

В Хатаинском районном суде Баку 9 мая под председательством Фуада Ахундова были отдельно рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест: директора Abzas Media Ульви Гасанлы, главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы и руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева.

Суд не удовлетворил ходатайства, оставив журналистов под арестом.

Как сообщили адвокаты арестованных,  для содержания журналистов под стражей нет ни материальных, ни процессуальных оснований, а они арестованы по политическим мотивам.

Решения суда будут обжалованы в апелляционной инстанции.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с  Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и  глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».  Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей  не причастности к  деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

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