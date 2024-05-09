Суд оставил под арестом трех фигурантов «дела Abzas Media»

В Хатаинском районном суде Баку 9 мая под председательством Фуада Ахундова были отдельно рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест: директора Abzas Media Ульви Гасанлы, главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы и руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева.

Суд не удовлетворил ходатайства, оставив журналистов под арестом.

Как сообщили адвокаты арестованных, для содержания журналистов под стражей нет ни материальных, ни процессуальных оснований, а они арестованы по политическим мотивам.

Решения суда будут обжалованы в апелляционной инстанции.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору». Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей не причастности к деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.