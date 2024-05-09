Посол до и после Шуши

Большое интервью посла США в Баку Марка Либби 3 мая наделало много шума, став предметом политических дискуссий. В тоже время, оно выявило ряд важных факторов относительно американской дипломатии, а также работы персонала посольства.

Прежде всего, надо отдать должное послу Либби, который, в отличие от многих своих предшественников, открыто заговорил о грубых нарушениях прав человека и арестах журналистов в стране. Он не просто призвал освободить их, а счел аресты и преследования «недопустимыми».

Откровенное интервью и однозначные высказывания и прежде высказывались западными дипломатами, но лишь не для публикации (0ff the record). Как участник беседы, могу подтвердить, что эмоции посла были искренними и даже несколько удивили своей откровенностью.

Однако, интервью показало и некоторые проблемы и недостатки в позиции американского дипломата. Прежде всего, это касается его высказываний относительно отказа посетить Шушу.

Думается, это, скорее, позиция официального Вашингтона, нежели посла лично. Почему-то, США запаздывают с осознанием того, что по вопросу Карабаха в Азербайджане нет разногласий между властями и оппозицией. Поэтому, отказ поехать в Карабах и Шушу воспринимается, как негативное отношение к Азербайджану в целом (чем умело пользуется официальная пропаганда).

Эмоциональность посла выразилась и в том, что буквально через день он все-таки поехал в Шушу, хотя говорил, что пока не готов и не намерен участвовать в «шоу», организованном кем-то.

Подобные действия кроме эмоций говорят и о том, что посол не был готов говорить на тему Карабаха. Вернее, он не обладает достаточным материалом по данной теме, как недавно прибывший в Баку. Если так, то это уже недостаток в работе его команды в посольстве, которое не подготовило ему соответствующую аналитическую справку. Если говорить проще, то послу должны были объяснить, что тема города Шуша имеет особое значение для Азербайджана и высказывания типа «шоу», как минимум, неуважение к чувствам граждан страны. Это давно должны были понять и в Вашингтоне, без согласия которого посол в Шушу не поехал бы.

Быстрая смена позиции по данному вопросу напомнила азербайджанскую поговорку про то, как некрасиво садиться на осла и еще хуже с него слезать. Надо полагать, в Госдепе сделают выводы.

Аналогично выглядит и ситуация с арестованными активистами, которых власти обвиняют в незаконном сотрудничестве с западными донорами. Похвально, что посол среагировал на упрек о том, что представители посольства не делают попыток посетить активистов в заключении, и вернувшись из поездки в Шушу, он принял членов семей политзаключенных активистов.

Если подводить итоги сказанному, то в действиях американской дипломатии, наверное, все-таки больше позитива, и если этому способствовала встреча и беседа с журналистами, то это может только радовать.

Также хочется пожелать, что в дальнейшем советники посла по политическим вопросам, по связям с общественностью и прессой будут лучше информировать своего шефа о ситуации и процессах в Азербайджане.