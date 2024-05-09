В пятницу ожидается ветреная погода

В воскресенье, 10 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит +11 +16°, днем +18 +23°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, местами ливни, есть вероятность грозы, в высокогорных районах - снега. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10 +15°, днем +20 +25°.

В горах ночью ожидается +3 +8°, днем +11 +16°.