США  обеспокоены антизападной риторикой властей Грузии

Соединенные Штаты заявили в среду, что обеспокоены усилением антизападной риторики, исходящей от правящей партии Грузии.

«Мы чрезвычайно обеспокоены не только законом «об иностранных агентах», который находится на рассмотрении в парламенте Грузии, но и антизападной риторикой руководства «Грузинской мечты», – заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN о растущей антизападной риторике официального Тбилиси на фоне продолжающихся протестов в Грузии.

Ранее грузинские официальные лица обвинили Запад в том, что он инициирует протесты в Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила также, что создаст базу данных обо всех лицах, «причастных к насилию, шантажу, угрозам и другим незаконным действиям», или «которые публично одобряют эти действия».

"Мы считаем, что антизападная риторика ставит Грузию на опасный путь... Это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и совершенно очевидно, отношения между нашими странами", - сказал Миллер корреспонденту Turan, не комментируя заявление о создании базы данных «неблагонадежных лиц».

В среду грузинская полиция жестко разогнала демонстрантов, протестующих против законопроекта «об иноагентах». Это произошло после угрожающего выступления пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.