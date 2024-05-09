США обеспокоены антизападной риторикой властей Грузии
США обеспокоены антизападной риторикой властей Грузии
Соединенные Штаты заявили в среду, что обеспокоены усилением антизападной риторики, исходящей от правящей партии Грузии.
«Мы чрезвычайно обеспокоены не только законом «об иностранных агентах», который находится на рассмотрении в парламенте Грузии, но и антизападной риторикой руководства «Грузинской мечты», – заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN о растущей антизападной риторике официального Тбилиси на фоне продолжающихся протестов в Грузии.
Ранее грузинские официальные лица обвинили Запад в том, что он инициирует протесты в Грузии.
Правящая партия «Грузинская мечта» заявила также, что создаст базу данных обо всех лицах, «причастных к насилию, шантажу, угрозам и другим незаконным действиям», или «которые публично одобряют эти действия».
"Мы считаем, что антизападная риторика ставит Грузию на опасный путь... Это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и совершенно очевидно, отношения между нашими странами", - сказал Миллер корреспонденту Turan, не комментируя заявление о создании базы данных «неблагонадежных лиц».
В среду грузинская полиция жестко разогнала демонстрантов, протестующих против законопроекта «об иноагентах». Это произошло после угрожающего выступления пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.
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