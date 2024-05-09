9 мая Азербайджан отмечает 79-ю годовщину победы над фашизмом во Второй мировой войне. По случаю этого события президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева отдали дань уважения неукротимому духу самопожертвования и героизму, проявленным азербайджанским народом в течение этой поворотной главы истории.

Президентская чета посетила могилу генерал-майора танковых войск Ази Асланова, дважды героя Советского Союза, возложив цветы к его памятнику в знак почтения. Кроме того, они почтили память всех азербайджанских сынов и дочерей, принесших высшую жертву в горниле войны.

Вклад Азербайджана в победу над фашизмом остается свидетельством непоколебимой решимости и стойкости нации. Мобилизовав огромную силу из 600 тысяч сыновей и дочерей, Азербайджан оказал значительное влияние на поле боя, и более 300 тысяч человек отдали свои жизни во имя великого дела. Доблесть и отвага азербайджанских солдат были должным образом отмечены: более 130 человек были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч были награждены различными орденами и медалями за выдающуюся службу.

Азербайджанские дивизии прошли легендарный путь от Кавказа до Берлина, и бесчисленное множество их соотечественников доблестно сражались в составе партизанских отрядов. Более того, ключевая роль Азербайджана как ключевого поставщика горюче-смазочных материалов, в частности нефти, сыграла решающую роль в поддержании советских военных действий. Вклад страны обеспечил бесперебойный приток жизненно важных ресурсов на передовую, подчеркнув незаменимую роль Азербайджана в обеспечении победы над фашизмом.