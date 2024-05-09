США готовят дополнительную помощь Киеву после массированные атаки на украинскую инфраструктуру

Соединенные Штаты заявили в среду, что «работают» над дополнительными пакетами финансирования Украины, поскольку Россия усиливает наступление до того, как новое американское оружие прибудет в Украину.

Вчера российские силы совершили массированную атаку на важнейшую энергетическую инфраструктуру Украины.

На вопрос TURAN ускорит ли Вашингтон поставки военной помощи Украине, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал на брифинге, что этого «следует ожидать».

США недавно приняли долгожданный пакет военной помощи на 61 миллиард долларов после шести месяцев политических споров и задержек. "Мы работаем над другими пакетами", - сказал Миллер, напомнив о недавнем дополнительном пакете стоимостью 1 миллиард долларов, куда вошли ракеты для HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, перехватчики ПВО и бронетехника.