К итогам встречи Пашинян-Путин
К итогам встречи Пашинян-Путин
Вчерашняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном длилась более часа и завершилась успешно. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков.
Проблемы в двусторонних отношениях не носят острый характер и решаются в ходе двусторонних контактов, сказал он.
В свою очередь, армянская сторона пока не сделала официального заявления по итогам встречи. В тоже время проправительственные ресурсы сообщают, что на встрече достигнуто соглашение о выводе российских пограничников не только из аэропорта «Звартноц».
Также они будут выведены с позиций на армяно-азербайджанской границе в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате и Тавуше. Туда они были введены после Второй карабахской войны 2020 года.
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