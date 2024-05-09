Экономисты о последствиях стабильности маната на уровне 1,7 к доллару

Азербайджанский манат сохраняет обменный курс 1,7 к доллару с весны 2017 года. Тогда в Центральном банке Азербайджана заявили, что отпустили курс валюты в свободное плавание, и обещали проводить интервенции только для предотвращения краткосрочной волатильности. С тех пор валютные интервенции не прекращаются, курс остается на уровне 1,7. Однако валютные поступления в казну от продажи энергоресурсов стабильно падают, и это настораживает экономистов: как долго манат сохранит ставший нам привычным курс - 1,7?

По мнению экономиста Ровшана Агаева, достижение стабильности маната посредством административного давления выгодна бедным и зависимым от импорта странам, так как дешевый импорт не дает разрастись бедности населения. Но тогда неизмеримо велики потери домашних хозяйств, бизнеса в целом, так как падают долларовые инвестиции и стоимость условных потребительских корзин.

К примеру, - пишет в социальной сети Р.Агаев, - в 2016-2024 годах с стабильным курсом доллара минимальный прожиточный уровень в стране вырос в долларовом выражении в два раза - с 80 до 160 долларов. Это означает, что хранящиеся в кубышке гражданина 1000 долларов потеряли способность покупать один и тот же товар в два раза за 8 лет. Эти расчеты основаны на потребительском индексе, но намного выше рост стоимости в индексах сервисных услуг, промышленности и аграрном секторе. Проиграли даже те, кто хранил доллары не в кубышке, а в банках, так как проценты банковских депозитов (1-1,5%) способны защитить от зависящей от долларов инфляции максимум в интервале 10-12%.

Рынок средств производства в Азербайджане почти полностью, а потребительский рынок в значительной мере, зависят от импорта. Правительство, удерживая стабильным курс доллара, аргументирует эту политику тем, что при отсутствии экспорта, который надо стимулировать, хотя бы сохраним дешевым импорт. Но такая политика стимулирует зависимость страны от импорта может вогнать страну в тяжелые макроэкономические катаклизмы в эпоху снижения доходов от продажи природных ресурсов", - констатирует Ровшан Агаев.

Экономист, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вюгар Байрамов напоминает, что в заявлении Центрального банка об основных принципах денежной политики в 2024 году сказано о зависимости сохранения стабильным курса маната от мировой цены на нефть.

"Как видно, и в этом году нефтяные доходы государства, а точнее - равновесие в энергетическом рынке, будет главным фактором влияния на курс маната. Намерение ЦБ продолжать долларовые вливания в валютный рынок указывает на то, что в случае серьёзной волатильности на энергетическом рынке могут быть востребованы валютные резервы страны. Значит, в 2024 году тоже курс маната будет прямо зависеть от намерений Центрального Банка", - отметил В.Байрамов.