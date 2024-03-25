'...В Азербайджане не будет тех, кто обеспечит их работой"

22 марта трагедия поразила сердце Москвы: террористический акт потряс концертный комплекс "Крокус Сити Холл", в результате чего погибли 137 человек. Инцидент, совершенный лицами предположительно таджикского происхождения, вновь вызвал давнюю дискуссию о миграционной политике в России. На фоне этого ужасающего события Государственная Дума России предложила меры по ограничению притока мигрантов в страну, в то время как голоса в средствах массовой информации призывают к переоценке существующей политики.

Официальные данные российских властей свидетельствуют о том, что в настоящее время в России зарегистрировано около 18 миллионов трудовых мигрантов из соседних стран. Более того, последние данные свидетельствуют о сокращении миграционных потоков: в 2023 году на 100 тысяч человек из Азербайджана, ищущих работу в России, будет меньше по сравнению с предыдущими годами — снижение примерно на 15 процентов. Это снижение может свидетельствовать об опасениях среди потенциальных мигрантов в свете меняющегося социально-политического климата.

Наблюдатели предупреждают, что мигранты, особенно те, кто работает нелегально, могут столкнуться с повышенным вниманием и потенциальными последствиями после теракта в Москве. Исторический прецедент, такой как последствия взрывов в Москве в 1999 году, свидетельствует о том, что сообщества мигрантов часто несут на себе основную тяжесть негативной реакции общества во времена кризиса.

Примером этой тенденции является Анар Гулиев, долгое время работающий таксистом в Москве. Он рассказывает о заметных изменениях в поведении клиентов, при этом некоторые тщательно изучают его биографию и происхождение. Последовавшее за этим снижение доходов побудило Гулиева задуматься о возвращении в Азербайджан — на это решение повлияли как экономические проблемы, так и чувство беспокойства в связи с недавними событиями.

Эльман Насиров, член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям, признает в беседе с Turan растущий в России дискурс в пользу ужесточения мер в отношении мигрантов. Предложения варьируются от требований к знанию языка до прямой депортации — показатель меняющегося политического ландшафта.

Несмотря на эти события, Насиров выражает оптимизм в отношении отношений Азербайджана с Россией, подчеркивая важность поддержания стратегического партнерства. Он утверждает, что азербайджанские мигранты, занимающиеся преимущественно торговлей, до сих пор не представляли существенных угроз безопасности — мнение, которое разделяет политический комментатор Зардушт Ализаде.

Ализаде предполагает, что любые потенциальные репрессии в отношении мигрантов будут в первую очередь направлены против тех, кто действует вне рамок закона. Признавая возможность депортации, он заверяет, что такие меры не будут касаться конкретно азербайджанцев, а скорее направлены на укрепление аппарата национальной безопасности России.

Однако Ализаде выражает обеспокоенность по поводу последствий массовой депортации для экономики Азербайджана. При ограниченных возможностях трудоустройства на родине возвращающимся мигрантам может быть трудно реинтегрироваться в общество — сценарий, который может усугубить существующие социально-экономические проблемы: 'В Азербайджане не будет тех, кто обеспечит их работой".