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Азербайджан должен прекратить запугивание и преследование журналистов и активистов гражданского общества - Еврокомиссар по правам человека

Азербайджан должен прекратить запугивание и преследование журналистов и активистов гражданского общества - Еврокомиссар по правам человека

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан должен прекратить запугивание и преследование журналистов и активистов гражданского общества - Еврокомиссар по правам человека

Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества

«Усиление репрессий, с которыми сталкиваются журналисты и представители гражданского общества в Азербайджане, является причиной глубокой обеспокоенности», - заявила в понедельник Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, имея в виду аресты, задержания и судебные преследования, которые душат свободу выражения мнений в Азербайджане.

«В последние месяцы власти Азербайджана усилили репрессии против независимых СМИ, гражданского общества и активистов, которые законно осуществляли свою работу или выражали критические взгляды в отношении правительства. 

В ноябре 2023 года по сомнительным обвинениям были арестованы как минимум шесть журналистов, в том числе директор Abzas Media Ульви Гасанлы и ее главный редактор Севиндж Вагифгызы, основатель онлайн-телеканала Kanal 13 Азиз Оруджев и его ведущий Руфат Мурадли, а также независимый журналист Теймур Каримов. 

Несколько других журналистов были допрошены и сообщили о преследованиях и угрозах в связи с их журналистской деятельностью и критическими репортажами.

В начале марта 2024 года полиция провела обыск в офисе независимого онлайн-телеканала Toplum TV и задержала его основателя Алескера Мамедли и журналиста Мушфига Джаббара. 

Я также с обеспокоенностью слежу за положением других людей, задержанных или преследуемых за свою законную деятельность в Азербайджане, в том числе Губада Ибадоглу, ученого и видного деятеля гражданского общества, который во время содержания под стражей страдает от ряда серьезных заболеваний.

С 2019 года я неоднократно обращала внимание властей Азербайджана на ухудшение ситуации с осуществлением свободы выражения мнений и свободы СМИ, а также на сохраняющуюся враждебную среду для правозащитников и активистов гражданского общества, сталкивающихся с различными формами насилия, как преследование, запугивание и репрессии. К сожалению, власти продолжают демонстрировать явное пренебрежение своими обязательствами в области прав человека в этих областях, тем самым усугубляя ситуацию внутри страны.

В прошлом месяце суд в Баку приговорил к девяти годам лишения свободы независимого журналиста Аваза Зейналлы, которого я ранее призывал власти освободить. Я также обратился с призывом освободить видного активиста гражданского общества Бахтияра Гаджиева, который на протяжении многих лет подвергался репрессиям и запугиванию, включая уголовное преследование, угрозы и физическое насилие, и который остается за решеткой по сей день. 

Несколько раз в моем письме министру внутренних дел Азербайджана в июле 2023 года и в моих недавно опубликованных «Наблюдениях», я призывала Азербайджан соблюдать стандарты свободы выражения мнений, мирных собраний и обеспечения условий для деятельности правозащитников, адвокатов и активистов гражданского общества без риска  репрессий.

Я призываю правительство Азербайджана предпринять решительные шаги для обеспечения полного соблюдения своих обязательств в области прав человека. Это потребует освобождения всех тех, включая журналистов и активистов гражданского общества, которые были заключены в тюрьму за свою законную деятельность или за выражение инакомыслия или критических мнений, а также создания благоприятной среды для деятельности журналистов, гражданского общества и правозащитников, в том числе в отношении осуществления ими прав на свободу выражения мнений и мирных собраний», - отмечено в заявлении Миятович.

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