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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Москве арестованы еще трое таджиков по делу о теракте

Басманный суд Москвы арестовал вечером в понедельник  еще трех человек по делу в Crocus city. Они тоже таджики - отец и двое его сыновей: Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы.

Как сообщили российские СМИ, им инкриминируют соучастие в теракте (3 ст. 205 УК). Два брата - Аминчон и Диловар обвиняемые по делу, а их отец Исроил — подозреваемый.

Оба брата являются гражданами России и работали таксистами. 

По версии следствия, оба являются членами преступной группы, совершившей теракт 22 марта.

По некоторым данным, данным белый Renault Symbol, на котором приехали и уехали участники теракта, принадлежит Диловару Исломову. 

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