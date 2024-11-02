В воскресенье в Баку ожидается ветреная погода

В воскресенье, 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня сменит сильный северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 11-14°, днем 16-20° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана также в основном т без осадков.

Однако во второй половине дня, в северных и западных районах, местами ожидаются грозы, осадки, град, в горных и предгорных районах - снег. Умеренный западный ветер, будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 10-15°тепла.