Тегеран готовит новый удар по Израилю
Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение об ответном ударе по Израилю, сообщил член совета Эсмаил Косари.
Ранее о подготовке удара по Израилю заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Салеми.
Об обязате(ьном наказании Израиля в своем последнем пцбличном обращении сказал также духовный лидер Ирана Хамнеи.
Иран ударит по Израилю до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, рассказали ранее источники CNN и Axios.
Израильская разведка предполагает, что атаку осуществят большим количеством дронов и ракет, запущенных с территории Ирака.
В ночь на 26 октября армия Израиля нанесла авиаудары по военным объектам в трех иранских провинциях — Тегеране, Хузестане и Иламе. Иранские власти объявили, что погибли четверо военнослужащих, стране был нанесен «ограниченный ущерб», а нефтяная промышленность не пострадала.
The New York Times узнала о поражении нескольких важных военных объектов Ирана, включая крупный завод по производству ракет.
Политика
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