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(35 минут назад)
Тегеран готовит новый удар по Израилю
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тегеран готовит новый удар по Израилю

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение об ответном ударе по Израилю, сообщил член совета Эсмаил Косари.

Ранее о подготовке удара по Израилю заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Салеми.

Об обязате(ьном наказании Израиля в своем последнем пцбличном обращении сказал также духовный лидер Ирана Хамнеи.

Иран ударит по Израилю до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, рассказали ранее источники CNN и Axios.

Израильская разведка предполагает, что атаку осуществят большим количеством дронов и ракет, запущенных с территории Ирака.

В ночь на 26 октября армия Израиля нанесла авиаудары по военным объектам в трех иранских провинциях — Тегеране, Хузестане и Иламе. Иранские власти объявили, что погибли четверо военнослужащих, стране был нанесен «ограниченный ущерб», а нефтяная промышленность не пострадала.

The New York Times узнала о поражении нескольких важных военных объектов Ирана, включая крупный завод по производству ракет.

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