Украинская разведка сообщает о размещении Россией северокорейских войск вблизи Украины

В конце октября Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия перебросила более 7000 северокорейских солдат в районы, прилегающие к Украине, совершив по меньшей мере 28 рейсов. По данным украинских источников, эти войска КНДР оснащены российским оружием, включая 60-мм минометы, автоматы АК-12, пулеметы РПК/ПКМ, снайперские винтовки СВД, противотанковые ракеты «Феникс» и гранатометы РПГ-7. Они также получили приборы ночного видения, тепловизоры и другое специальное снаряжение.

Сообщается, что подготовка этих сил продолжается на пяти российских военных полигонах. Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия стремится усилить свое наступление северокорейской рабочей силой, частично смягчив внутреннюю нехватку рабочей силы для российских вооруженных сил.

Аналитики ISW предупреждают, что прямое участие Северной Кореи может иметь серьезные последствия за пределами Украины. Участие сил КНДР может повлиять на стабильность не только Корейского полуострова, но и Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в отчете ISW. Российско-северокорейское партнерство отражает растущее стратегическое выравнивание, которое может усилить напряженность в сфере региональной безопасности, считают эксперты.

Несмотря на отрицание Северной Кореей развертывания войск в Украине, в отчете ISW подчеркивается, что северокорейские солдаты уже были замечены в Курской области России, где они присоединялись к российским силам для поддержки их военных операций. В отчете предполагается, что Пхеньян может использовать эту возможность для получения боевого опыта в современной войне, испытывая новые доктрины и оборудование в рамках подготовки к потенциальным конфликтам, особенно на Корейском полуострове.

Недавнее российско-северокорейское оборонное соглашение может иметь последствия для военных амбиций Северной Кореи, включая укрепление ее программы ядерного оружия. В обмен на свое участие Пхеньян расчитывает на российские гарантии безопасности в случае регионального конфликта, что усипит его позицию во взаимоотношениях с Южной Кореей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что северокорейские войска могут столкнуться с трудностями на поле боя, такими как языковой барьер. Эстонская разведка также предупреждает, что войска КНДР, вероятно, понесут значительные потери и могут иметь ограниченное влияние на конфликт в Украине.

ISW отмечает, что союз Пхеньяна с Москвой может быть частью стратегии по снижению зависимости от Китая, тем самым изменяя региональную динамику власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потенциальное снижение влияния Пекина на Северную Корею может дестабилизировать Корейский полуостров, повышая риски безопасности во всем регионе.