У обвиняемых по делу Abzas Media нарушается право на защиту – адвокат

Всем обвиняемым по делу Abzas Media и их адвокатам не выдаются копии приобщенных к материалам следствия видеозаписей, что является нарушением права на защиту. Об этом заявил адвокат Эльчин Садыгов, защищающий права главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы.

«Копии видеоматериалов не предоставляются. По закону они должны выдаваться стороне защиты, ибо видеозаписи указываются в материалах дела как доказательства», - сказал адвокат.

По его словам, несмотря на неоднократные жалобы защиты, результатов нет.

10 сентября обвиняемым было объявлено о завершении предварительного следствия. После этого, начался процесс ознакомления обвиняемых и адвокатов с материалами дела, по окончанию которого арестованные предстанут перед судом.

Шесть журналистов и медиа-работников Abzas Media (Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Мохаммед Кекалов) были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. Впоследствии по этому делу был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа журналистам предъявили более тяжкие обвинения: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.